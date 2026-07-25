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Почему Валерий Леонтьев всё чаще говорит «до встречи», а не «прощайте»

Почему Валерий Леонтьев всё чаще говорит «до встречи», а не «прощайте»

Профессиональная история Валерия Леонтьева сегодня строится на парадоксе. После официального объявления о завершении концертной карьеры 19 марта 2024 года многие решили, что артист окончательно простился со сценой.

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