Мэр привлек шефа свердловской полиции к охоте на «иноагентов»

Глава Богдановича Олег Нейфельд попросил начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова проверить на экстремизм и дружбу с иноагентами Анну Асанову — депутата гордумы, помощника депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»).
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