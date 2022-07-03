БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Брат умер в 62, трое двоюродных братьев не дожили до 61 года. Дядька умер в 61,5,сестра в 58. Друг детства не дожил 4...ПРОНЬКО НАЗВАЛ ДВ...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Подонки. Страна сделала из них медийных личностей, а они отплатили ей чёрной неблагодарностью - и эт...ФИГА РОДНЯНСКОГО ...
  • В В
    Суки! Хоть бы один подавился.ПРОНЬКО НАЗВАЛ ДВ...

«Под Лисичанском – каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУшников» – военный эксперт

«Под Лисичанском – каша из бегущих сдаваться заградотрядов и ВСУшников» – военный эксперт

Владимир Гладков.   Взятый в оперативное окружение подразделениями НМ ЛНР и ВС РФ в Лисичанске украинский гарнизон практически лишен возможности восполнять военно-технические и людские потери и активно подавляется артиллерийским и авиационным огнем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх