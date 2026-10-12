РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 250 подписчиков

В ноябре россиян ждут 10 выходных дней

В ноябре россиян ждут 10 выходных дней

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко У работающих пятидневку россиян в ноябре будет 10 дней отдыха, при этом рабочих дней будет вдвое больше – 20 дней.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцева

Разгулялись... ВОТ У НАС, В СВОЕ ВРЕМЯ... 31 декабря работали пол-дня, 1 января был выходной, а 2 января уже на работу!! А теперь.... помимо отпусков, в январе гуляют почти 2 недели... А зарплату получают полностью. как за полный рабочий месяц? ВО ЖИТУХА!!! Нам такая халява прежде и не снилась даже...