В ноябре россиян ждут 10 выходных дней

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко У работающих пятидневку россиян в ноябре будет 10 дней отдыха, при этом рабочих дней будет вдвое больше – 20 дней.
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Разгулялись... ВОТ У НАС, В СВОЕ ВРЕМЯ... 31 декабря работали пол-дня, 1 января был выходной, а 2 января уже на работу!! А теперь.... помимо отпусков, в январе гуляют почти 2 недели... А зарплату получают полностью. как за полный рабочий месяц? ВО ЖИТУХА!!! Нам такая халява прежде и не снилась даже...