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Аргументы и Факты

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Члены компартии Греции написали слово «убийцы» на бронетехнике США

Члены компартии Греции написали слово «убийцы» на бронетехнике США

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) заблокировали поезд с американской бронетехникой и написали на танках выражение: «Killers go home» – «Убийцы, убирайтесь домой», пишет портал Pentapostagma.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
По факту, США оккупировали всю Западную Европу, начиная с 1945 года прошлого века, и не собираются оттуда уходить!!
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13 час.

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