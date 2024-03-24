Члены компартии Греции написали слово «убийцы» на бронетехнике США

Члены Компартии Греции (КПГ) и ее молодежной организации (КНЕ) заблокировали поезд с американской бронетехникой и написали на танках выражение: «Killers go home» – «Убийцы, убирайтесь домой», пишет портал Pentapostagma.
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