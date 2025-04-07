Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» отдал клюшку Овечкину после исторического рекорда

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подарил форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину клюшку, которую спортсмен использовал на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где Овечкин, игравший против него, забросил свою 895-ю шайбу.
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