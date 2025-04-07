Пенсионный фонд Южной Кореи интегрирует технологию блокчейна

Национальная пенсионная служба Южной Кореи (NPS), контролирующая колоссальные 836 миллиард долларов национальных пенсионных активов, рассматривает возможность внедрения технологии блокчейна для оптимизации процессов управления фондами.
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