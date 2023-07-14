Швеция заявила, что не будет препятствовать прохождению российских кораблей к месту ЧП на «Северных потоках»

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ashotbalyan195254

Ну обследуем и так понятно на такой глубыне могут работать специалисты из сша и России, но России не было такой цели уничтожать "Северный поток" т. к. сами очень заинтересованы даже строили находясь под санкциями... А Байден заявил за год до теракта что уничтожат "Северный поток" и уничтожил, сдержал слово сегодня мяч на нашей стороне, для этого есть интернет кабель и нет интернета...