Швеция заявила, что не будет препятствовать прохождению российских кораблей к месту ЧП на «Северных потоках»
России открыт доступ к месту подрыва газопровода «Северный поток». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ну обследуем и так понятно на такой глубыне могут работать специалисты из сша и России, но России не было такой цели уничтожать "Северный поток" т. к. сами очень заинтересованы даже строили находясь под санкциями... А Байден заявил за год до теракта что уничтожат "Северный поток" и уничтожил, сдержал слово сегодня мяч на нашей стороне, для этого есть интернет кабель и нет интернета...
Ну да, подчистили все улики, теперь добро пожаловать!
Просто издеваются над нами.
Свежие комментарии