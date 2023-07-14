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  • ashotbalyan195254
    Ну обследуем и так понятно на такой глубыне могут работать специалисты из сша и России, но России не было такой цели ...Швеция заявила, ч...

Швеция заявила, что не будет препятствовать прохождению российских кораблей к месту ЧП на «Северных потоках»

Швеция заявила, что не будет препятствовать прохождению российских кораблей к месту ЧП на «Северных потоках»

России открыт доступ к месту подрыва газопровода «Северный поток». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Швеции.

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Комментарии
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a
ashotbalyan195254
Ну обследуем и так понятно на такой глубыне могут работать специалисты из сша и России, но России не было такой цели уничтожать &quot;Северный поток&quot; т. к. сами очень заинтересованы даже строили находясь под санкциями... А Байден заявил за год до теракта что уничтожат &quot;Северный поток&quot; и уничтожил, сдержал слово сегодня мяч на нашей стороне, для этого есть интернет кабель и нет интернета...
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5 час.
Николай Герасименко
Ну да, подчистили все улики, теперь добро пожаловать!
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3 час.
АБ
Алексей Болдырев
Просто издеваются над нами.
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2 час.

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