Сейчас! Горит склад ВБ в Ленинградской области: массированный налет дронов, есть пострадавший

Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Ленинградской области Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в посёлке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области после атаки беспилотников.
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