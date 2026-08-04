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Сейчас! Горит склад ВБ в Ленинградской области: массированный налет дронов, есть пострадавший

Сейчас! Горит склад ВБ в Ленинградской области: массированный налет дронов, есть пострадавший

Склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА в Ленинградской области Возгорание произошло на логистическом объекте Wildberries в посёлке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области после атаки беспилотников.

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