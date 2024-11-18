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В Лондоне не исключают американский запрет на применение Украиной британских ракет Storm Shadow - СМИ

В Лондоне не исключают американский запрет на применение Украиной британских ракет Storm Shadow - СМИ

США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на санкционирование президентом США Джо Байденом применения Киевом американских ракет дальнего поражения, пишет газета Times со ссылкой на источники.

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