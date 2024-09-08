Экономист Потрясаева разъяснила, как сэкономить на осенних распродажах

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Осень – время масштабных распродаж в ретейле и на маркетплейсах. Преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева пояснила, что в это время года товары для летнего отдыха, такие как бассейны, нарукавники, мячи и бадминтон, теряют актуальность.
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