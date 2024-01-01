На востоке Украины в результате взрывов получила повреждение ТЭС

В компании не уточнили, где конкретно она расположена.Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко ранее заявил, что в 2023 году было повреждено или разрушено 63% объектов инфраструктуры Киева.
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