Вера Подгузова: сотни тысяч военнослужащих обслуживаются в ПСБ

ПСБ создает устойчивую экосистему, чтобы обеспечить ветеранам и их семьям возможность уверенного планирования жизни, заявила старший вице-президент, директор по внешних связям ПСБ Вера Подгузова в интервью на онлайн-платформе "СВОИРОДНЫЕ.