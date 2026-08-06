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Газета.ру

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Вера Подгузова: сотни тысяч военнослужащих обслуживаются в ПСБ

Вера Подгузова: сотни тысяч военнослужащих обслуживаются в ПСБ

ПСБ создает устойчивую экосистему, чтобы обеспечить ветеранам и их семьям возможность уверенного планирования жизни, заявила старший вице-президент, директор по внешних связям ПСБ Вера Подгузова в интервью на онлайн-платформе "СВОИРОДНЫЕ.

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