Вера Подгузова: сотни тысяч военнослужащих обслуживаются в ПСБ

ПСБ создает устойчивую экосистему, чтобы обеспечить ветеранам и их семьям возможность уверенного планирования жизни, заявила старший вице-президент, директор по внешних связям ПСБ Вера Подгузова в интервью на онлайн-платформе "СВОИРОДНЫЕ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии