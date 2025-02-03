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Клычков раскритиковал бравурный доклад чиновника и стеснительность в пиаре

Клычков раскритиковал бравурный доклад чиновника и стеснительность в пиаре

Итоги выполнения нацпроектов рассмотрели сегодня, 3 февраля, на заседании правительства области. Руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев долго и бодро отчитывался об освоенных миллиардах за последние годы, о квадратных метрах благоустроенных общественных пространств, о закупках медоборудования.

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