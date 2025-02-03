Клычков раскритиковал бравурный доклад чиновника и стеснительность в пиаре

Итоги выполнения нацпроектов рассмотрели сегодня, 3 февраля, на заседании правительства области. Руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев долго и бодро отчитывался об освоенных миллиардах за последние годы, о квадратных метрах благоустроенных общественных пространств, о закупках медоборудования.