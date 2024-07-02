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Приморский экологический оператор заплатит 1,4 миллиарда рублей за отравленный ручей

Приморский экологический оператор заплатит 1,4 миллиарда рублей за отравленный ручей

Пятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Приморского края о возмещении вреда, которое КГУП «Приморский экологический оператор» причинило ручью Безымянному во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.

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