Приморский экологический оператор заплатит 1,4 миллиарда рублей за отравленный ручей

Пятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Приморского края о возмещении вреда, которое КГУП «Приморский экологический оператор» причинило ручью Безымянному во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда Приморского края.
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