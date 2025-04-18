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Курские новости

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Под Курском иquot;Вестаиquot; убила лося и перевернулась в кювет

Под Курском иquot;Вестаиquot; убила лося и перевернулась в кювет

В Курской области произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие: в районе поворота к населенному пункту Нижняя Медведица под Курском легковой автомобиль сбил лося В Курской области произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие.

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