Илон Маск оценил "Братья Карамазовы" выше современной психологии

Илон Маск, в комментарии на своей платформе Х, заявил, что роман Фёдора Достоевского "Братья Карамазовы" превосходит многие современные работы по психологии, соглашаясь с мнением пользователя, опубликовавшего отрывок из книги.
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