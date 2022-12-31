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Клопп о Гакпо: «Летом могло быть неподходящее время для покупки из-за высокой стоимости, поэтому решили совершить трансфер сейчас»

Клопп о Гакпо: «Летом могло быть неподходящее время для покупки из-за высокой стоимости, поэтому решили совершить трансфер сейчас»

Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» решил купить Коди Гакпо в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что трансфер обойдется мерсисайдцам в 50 миллионов евро с учетом бонусов.

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