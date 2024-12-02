Хейли и Джастин Бибер впервые показали больше, чем ножку своего 3-месячного сына

Супруги поделились милым фото. Хейли и Джастин Бибер поделились новым фото сына Социльные СетиС тех пор как в самом конце лета 30-летний Джастин Бибер и его 28-летняя супруга Хейли сообщили о рождении своего первенца, они всего три раза публиковали кадры, на которых можно было увидеть их еще совсем маленького сына Джека.