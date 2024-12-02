Хейли и Джастин Бибер впервые показали больше, чем ножку своего 3-месячного сына

Супруги поделились милым фото. Хейли и Джастин Бибер поделились новым фото сына Социльные СетиС тех пор как в самом конце лета 30-летний Джастин Бибер и его 28-летняя супруга Хейли сообщили о рождении своего первенца, они всего три раза публиковали кадры, на которых можно было увидеть их еще совсем маленького сына Джека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии