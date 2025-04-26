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Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»

Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»

Сообщается о гибели руководителя КБ Брянского электромеханического завода и ключевого разработчика систем РЭБ «Красуха» Евгения Рытникова.

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Комментарии
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ЯО
Яна Орлова
Побольше впускайте сюда укробеженцев! То ли еще будет!
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9 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен. Президенту и правительству России пора &quot;просыпаться&quot; и не &quot;оглядываться&quot; на ЕС и США, что они скажут про Россию. Надо беречь своих граждан России, и наказывать террористов и и заказчиков террора смертной казнью
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9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно пора по законам военного времени расстреливать , а не няньчиться с ублюдками.
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6 час.
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