Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»

СЕ

Сергей ЕВ

С автором статьи согласен. Президенту и правительству России пора "просыпаться" и не "оглядываться" на ЕС и США, что они скажут про Россию. Надо беречь своих граждан России, и наказывать террористов и и заказчиков террора смертной казнью