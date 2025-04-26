Сообщается о гибели руководителя КБ Брянского электромеханического завода и ключевого разработчика систем РЭБ «Красуха» Евгения Рытникова.
Источник: в результате теракта в Брянской области погиб ключевой разработчик РЭБ «Красуха»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЯО
Яна Орлова
Побольше впускайте сюда укробеженцев! То ли еще будет!
Ответить
9 час.
СЕ
Сергей ЕВ
С автором статьи согласен. Президенту и правительству России пора "просыпаться" и не "оглядываться" на ЕС и США, что они скажут про Россию. Надо беречь своих граждан России, и наказывать террористов и и заказчиков террора смертной казнью
Ответить
9 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно пора по законам военного времени расстреливать , а не няньчиться с ублюдками.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии