Глава Мюнхенской конференции призвал ФРГ занять жесткую позицию по Израилю

Германия должна занять более жесткую позицию в отношении Израиля, при этом Берлин был обязан подвергнуть критике правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху, когда оно «нарушило международное право».
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