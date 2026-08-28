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13 самых ожидаемых фильмов 2026 и 2027 годов: от камерных триллеров до грандиозной фантастики

13 самых ожидаемых фильмов 2026 и 2027 годов: от камерных триллеров до грандиозной фантастики

В ближайшие два года мировой прокат готовит зрителю редкую жанровую чехарду. В расписании релизов соседствуют клаустрофобный выживач на головокружительной высоте, шпионская комедия из эпохи Холодной войны, мрачный боди-хоррор во вселенной DC и финал масштабных фантастических саг.

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