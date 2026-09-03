В Мюнхене подожгли стройплощадку оборонной компании, сотрудничающей с Украиной по дронам

В Германии полиция расследует попытку нападения на оборонную компанию. В Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой Rohde & Schwarz, которая сотрудничает с Украиной в производстве дронов.
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