Импорт российской нефти в Индию достиг двухлетнего минимума

Санкции США в отношении международной торговли российской нефтью привели к падению импорта сырья в Индию, который в феврале упал до двухлетнего минимума, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Bloomberg.
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