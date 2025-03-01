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Импорт российской нефти в Индию достиг двухлетнего минимума

Импорт российской нефти в Индию достиг двухлетнего минимума

Санкции США в отношении международной торговли российской нефтью привели к падению импорта сырья в Индию, который в феврале упал до двухлетнего минимума, согласно данным аналитической компании Kpler, на которые ссылается Bloomberg.

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