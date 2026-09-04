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Более 100 детей стали победителями конкурса «Единая Россия – Родина талантов»

Более 100 детей стали победителями конкурса «Единая Россия – Родина талантов»

Итоги детского творческого конкурса «Единая Россия — Родина талантов» подвели в Москве. Победителями в различных номинациях стали более 90 человек, еще около 40 участников вошли в число дипломантов.

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