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Петербургский дневник

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СК РФ завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

СК РФ завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Бастрыкин взял под контроль процесс расследования данного дела Уголовное дело, связанное с терактом, убийством и незаконным оборотом оружия, находится в стадии расследования после смерти в Москве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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