СК РФ завел дело по трем статьям после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова

Бастрыкин взял под контроль процесс расследования данного дела Уголовное дело, связанное с терактом, убийством и незаконным оборотом оружия, находится в стадии расследования после смерти в Москве начальника РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.