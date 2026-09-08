То Лам возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

В ходе визита в Москву президент Вьетнама То Лам возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата. Визит пройдёт с 7 по 9 сентября, а 9 сентября состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии стратегического партнерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Дени Байсарова от...
- В Туапсе сносят д...
- Пашинян призвал с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым