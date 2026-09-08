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Царьград

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То Лам возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

То Лам возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата в Москве

В ходе визита в Москву президент Вьетнама То Лам возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата. Визит пройдёт с 7 по 9 сентября, а 9 сентября состоятся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о развитии стратегического партнерства.

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