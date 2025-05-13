Названы основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Их озвучил Стив Уиткофф Основными темами возможных переговоров между РФ и Киевой станут вопросы регионов, ЗАЭС, использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю, сказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, пишет «РИА Новости».