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Петербургский дневник

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Названы основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Названы основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Их озвучил Стив Уиткофф Основными темами возможных переговоров между РФ и Киевой станут вопросы регионов, ЗАЭС, использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю, сказал спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф, пишет «РИА Новости».

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