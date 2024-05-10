Раззвонила всем, что живет хорошо, родня теперь просит денег на мать: «Хоть бы десятку высылала в месяц, для тебя это копейки, один раз не сходишь в ресторан!»— Я в свое время, после школы еще, хотела ехать в Москву учиться, и имела все шансы поступить, но мама не пустила, – рассказывает тридцативосьмилетняя Лидия.