Пенсионерам Москвы повысится соцдоплата с 1 января 2025 года

Доплата к пенсиям для жителей столицы увеличится с 1 января 2025 года. Совокупный размер выплаты с учетом увеличения достигнет 25 850 рублей ежемесячно, сообщила в беседе с РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.