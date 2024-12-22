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Пенсионерам Москвы повысится соцдоплата с 1 января 2025 года

Пенсионерам Москвы повысится соцдоплата с 1 января 2025 года

Доплата к пенсиям для жителей столицы увеличится с 1 января 2025 года. Совокупный размер выплаты с учетом увеличения достигнет 25 850 рублей ежемесячно, сообщила в беседе с РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

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