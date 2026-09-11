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Мировое обозрение

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С какой скоростью на самом деле растут горы: древний супервулкан дал геологам точный ответ

С какой скоростью на самом деле растут горы: древний супервулкан дал геологам точный ответ

Скорость, с которой растут горы, — вопрос обманчивый. Внешне хребет может казаться незыблемым, но за этим фасадом скрывается непрерывная гонка двух сил: тектоника выталкивает породу вверх, а вода и ветер срезают ее с поверхности.

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