С какой скоростью на самом деле растут горы: древний супервулкан дал геологам точный ответ

Скорость, с которой растут горы, — вопрос обманчивый. Внешне хребет может казаться незыблемым, но за этим фасадом скрывается непрерывная гонка двух сил: тектоника выталкивает породу вверх, а вода и ветер срезают ее с поверхности.
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