Одно из муниципальных учреждений в Ивановской области закупит авто за 1 млн

Соответствующий лот разместили 7 октября, окончание подачи заявок 16 октября.МУ «Социальное культурное объединение Аньковского сельского поселения Ильинского муниципального района Ивановской области» разместило новый лот на сайте госзакупок.
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