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Россия не получила объяснений по статьям о связи Канады с нацистами на Украине

Россия не получила объяснений по статьям о связи Канады с нацистами на Украине

После того, как в прессе появились сообщения, что канадские вооружённые силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") готовят неонацистские группировки на Украине, Россия запросила разъяснения по этому поводу, но ответа так и не последовало.

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