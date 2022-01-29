Россия не получила объяснений по статьям о связи Канады с нацистами на Украине

После того, как в прессе появились сообщения, что канадские вооружённые силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") готовят неонацистские группировки на Украине, Россия запросила разъяснения по этому поводу, но ответа так и не последовало.
После того, как в прессе появились сообщения, что канадские вооружённые силы в рамках операции Unifier ("Объединитель") готовят неонацистские группировки на Украине, Россия запросила разъяснения по этому поводу, но ответа так и не последовало.
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