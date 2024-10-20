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Царьград

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Мощный прорыв обороны: "Аид" простился с бойцами "Вагнера" и "Ахмата" - погиб один из лучших дроноводов. Контроль над Плёхово "потерян"

Мощный прорыв обороны: "Аид" простился с бойцами "Вагнера" и "Ахмата" - погиб один из лучших дроноводов. Контроль над Плёхово "потерян"

Вражеские ресурсы сообщают о мощном прорыве обороны - колонны бронетехники пробились вглубь, однако, пишут украинцы, были уничтожены.

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