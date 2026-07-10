Умер протоиерей Георгий Поляков

На 73-м году жизни после затяжной болезни скончался настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя протоиерей Георгий Поляков, который на протяжении многих лет оказывал духовную поддержку личному составу Черноморского флота .
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