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Умер протоиерей Георгий Поляков

Умер протоиерей Георгий Поляков

На 73-м году жизни после затяжной болезни скончался настоятель Свято-Никольского храма-памятника на Братском кладбище Севастополя протоиерей Георгий Поляков, который на протяжении многих лет оказывал духовную поддержку личному составу Черноморского флота .

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