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«Матч ТВ» уходит с ютуба, инсайд о Костомарове, в Турции погиб футболист из-за землетрясения. Дзюба едет в «Локо» и другие новости утра

«Матч ТВ» уходит с ютуба, инсайд о Костомарове, в Турции погиб футболист из-за землетрясения. Дзюба едет в «Локо» и другие новости утра

1. Бывшие игроки «Зенита» Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут с «Локомотивом» контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 млн рублей в месяц.

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