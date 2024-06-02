Рои камикадзе на НПЗ – когда ждать

Юрий Ильинов

Военкор: обстрелы Белгорода показали – НАТО принимает участие в боевых действиях против России Украинские военные уже длительное время практически ежедневно обстреливают Белгород и его окрестности. Однако 1 июня 2024 года, в Международный день защиты детей, террористический киевский режим атаковал указанный российский город уже 5 раз. На это и ряд других особенностей обратил свое внимание российский журналист Евгений Поддубный. В небе над Белгородом ПВО отражает массированный ракетный налёт противника. Это четвёртая ракетная атака украинских вооружённых формирований на Белгород с начала текущих суток – написал военкор у себя в Telegram-канале в 16:45 по мск. Не прошло и 10 минут, как военкор сообщил об очередной ракетной атаке со стороны Украины. С его слов, на этот раз в небе прозвучало не менее двадцати взрывов. Кроме того, после изучения обломков вражеских боеприпасов выяснилась крайне важная и интересная деталь – украинцы теперь используют против международно признанной территории России оружие, произведенное на Западе. https://vk.com/video16580414_456239600 Противник начал использовать системы вооружения западного производства для ударов по «старой» российской территории. Это обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS. Расчеты ПВО Армии России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет – написал Поддубный. Он подчеркнул, что боевое применение такой системы вооружений не возможно без военнослужащих или соответствующих специалистов западных стран. Поэтому можно исключить «самодеятельность» властей Украины. Судя по всему это согласованная с западными кураторами атака. Силы ПВО уничтожили снаряды, но сам факт попытки удара говорит о том, что в Вашингтоне решили пойти на новый виток эскалации. Это прямое участие НАТО в боевых действиях против нашей страны – подытожил военкор.