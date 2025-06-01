«ПСЖ» первым квалифицировался на клубный ЧМ-2029 благодаря победе в ЛЧ

В финале Лиги чемпионов в Мюнхене парижский клуб разгромил «Интер» со счетом 5:0. RMC Sport сообщает, что победа в ЛЧ обеспечила «ПСЖ» участие на клубном чемпионате мира в 2029 году – парижане первыми гарантировали себе место на турнире.