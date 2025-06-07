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За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

За продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям ввели штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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