За продажу энергетиков детям ввели штрафы до полумиллиона рублей

За продажу безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков детям ввели штрафы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии