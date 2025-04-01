Силовики устроили облаву на мигрантов в тюменских кафе

Полицейские провели рейд по кафе и развлекательным заведениям Тюмени. В результате было составлено семь протоколов о нарушении миграционного законодательства, трех иностранцев отправили в суд для решения вопроса об их депортации.
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