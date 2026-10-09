Шок в небе: рейс из Колумбии в Нью-Йорк рухнул на 7500 метров из-за турбулентности

Восемь человек получили тяжелые травмы в результате попадания пассажирского лайнера Airbus A320 колумбийской авиакомпании Avianca в зону экстремальной атмосферной турбулентности ясного неба, вызвавшей резкую потерю высоты почти на 25 000 футов (около 7600 метров) .