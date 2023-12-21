Вооруженные силы США подтвердили ракетный удар по своей авиабазе в Ираке

Армия Соединенных Штатов подтвердила ракетный удар по своей авиабазе в Ираке. Соответствующая публикация появилась на странице Центрального командования американских Вооруженных сил в социальной сети X (бывший Twitter).
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