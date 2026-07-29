Полина Диброва задумалась о начале кинокарьеры в 2026 году

На премьере фильма «За любовь» модель Полина Диброва раскрыла желание попробовать себя в кино. Её намерения совпали с днем рождения, когда Елена Товстик обвинила её в разрушении семьи с Романом Товстиком, что питает споры и слухи вокруг их отношений.