MediaTek тоже хочет в ноутбуки и готовит свой ответ Snapdragon X Издание Reuters сообщает,...

MediaTek тоже хочет в ноутбуки и готовит свой ответ Snapdragon XИздание Reuters сообщает, что компания MediaTek также намерена выпустить Arm-процессор для персональных компьютеров и начать конкурировать с Qualcomm и на этом рынке.
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