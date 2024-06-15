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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MediaTek тоже хочет в ноутбуки и готовит свой ответ Snapdragon X Издание Reuters сообщает,...

MediaTek тоже хочет в ноутбуки и готовит свой ответ Snapdragon X Издание Reuters сообщает,...

MediaTek тоже хочет в ноутбуки и готовит свой ответ Snapdragon XИздание Reuters сообщает, что компания MediaTek также намерена выпустить Arm-процессор для персональных компьютеров и начать конкурировать с Qualcomm и на этом рынке.

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