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Тренер «Родины» Диас про 2:4: «Ростов» нас превзошел. Нельзя победить, если играешь только 5 минут. Не виню футболистов, ответственность на мне»

Главный тренер « Родины » Хуан Диас прокомментировал поражение от « Ростова » (2:4) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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