СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

Европейская комиссия займется оценкой рисков использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями Европейского союза, в качестве оружия, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника, имя которого не разглашается.