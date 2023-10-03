СМИ: ЕС оценит риски применения ИИ и ряда иных технологий в качестве оружия

Европейская комиссия займется оценкой рисков использования искусственного интеллекта и других важнейших технологий странами, ценности которых не совпадают с ценностями Европейского союза, в качестве оружия, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника, имя которого не разглашается.
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