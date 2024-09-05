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Вечерний Новосибирск

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Таких дождей 30 лет не было в Новосибирске - синоптики дали прогноз на неделю

Таких дождей 30 лет не было в Новосибирске - синоптики дали прогноз на неделю

С 6 по 9 сентября новосибирцы продолжат мокнуть под дождем. Причиной обильных осадков станет антициклон, который сейчас прослеживается по западу Алтайского края, но уже скоро появится на территории Новосибирской области, рассказала корреспонденту VN.

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