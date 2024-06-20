🦌 На курорте Роза Хутор установили кормушки для оленей, косулей и серн Четыре новых кормушки установлены в горах по маршрутам этих животных, чтобы поддержать их.
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🦌 На курорте Роза Хутор установили кормушки для оленей, косулей и серн Четыре новых кормушки установлены в горах по маршрутам этих животных, чтобы поддержать их.