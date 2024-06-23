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Путин 22 июня пообщался с Белоусовым

Путин 22 июня пообщался с Белоусовым

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии возложения цветов в День памяти и скорби пообщался с главой Минобороны Андреем Белоусовым, сообщили в программе «Москва.

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