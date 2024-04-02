Кабмин предлагает наказывать за утечки биометрических данных

Правительство предлагает включить в законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных и биометрические данные, пишут «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники, близкие к ходу обсуждения проекта.
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